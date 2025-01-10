Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата

CentralAsia (CA) - Площадь природных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии достигла почти 11 тыс. га, заявил президент США Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома.

«Это наиболее распространенные разрушительные пожары в истории Калифорнии», — сказал Байден.

На данный момент из зоны бедствия эвакуировали 360 тыс. человек, отметил политик.

Американский президент отметил, что федеральные власти отправят в округ дополнительные бригады пожарных, а также несколько больших пожарных самолетов. Джо Байден не исключил привлечения для борьбы с огнем специалистов из Канады.

7 января в Южной Калифорнии распространились лесные пожары. Местные власти сообщили о восьми погибших, отметив, что число жертв может увеличиться. В Лос-Анджелесе началась эвакуация жителей из районов вблизи Голливуда. Банк JPMorgan Chase оценил ущерб на $50 млрд.

Из-за возгорания несколько голливудских звезд лишились домов, в частности актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди. Также сгорел дом сына президента США Джо Байдена Хантера в Малибу.

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