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В Казахстане показали новый трейлер фильма «Рэкетир 3»

CentralAsia (KZ) -  В сети появился трейлер третьей части казахстанской криминальной драмы «Рэкетир», режиссером которой вновь выступил Акан Сатаев.

В центре сюжета «Рэкетир 3» вновь будет Саян, который выходит на свободу после длительного заключения. Его на воле встречает Аблай — сын Жана, главного антогониста первых двух частей, движимый жаждой мести за убийство отца. Главные роли исполнили Саят Исембаев, вновь вернувшийся к образу Саяна, и Асылхан Толепов, который воплощает образ Аблая.

Первая часть «Рэкетира» выпущена в 2007 году, вторая в 2015.

Премьера «Рэкетир 3» запланирована на 13 февраля 2025 года.

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