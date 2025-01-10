Лесные пожары в Лос-Анджелесе: Число жертв достигло десяти, уничтожено 10 тыс. строений

CentralAsia (CA) - Число жертв лесных пожаров в округе Лос-Анджелес выросло до десяти человек, сообщил департамент судебно-медицинской экспертизы округа, передает CNN. Согласно последним данным, пожары уничтожили более 10 тыс. строений.

По информации пожарного департамента, в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га. Наиболее крупные из них до сих пор не взяты под контроль. Местные власти предупредили, что фактическое число погибших остается неясным, поскольку следователи сейчас не посещают районы округа в целях безопасности.

Лесные пожары в Южной Калифорнии распространились 7 января. В престижном жилом районе Пасифик-Палисадес площадь возгораний достигла 63,9 кв. км. В Лос-Анджелесе началась эвакуация жителей из районов вблизи Голливуда. Банк JPMorgan Chase оценил ущерб почти в $50 млрд. Президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными за всю истории штата. Накануне он объявил в штате режим масштабного бедствия.

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