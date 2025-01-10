Гренландия видит выгоды от предлагаемого Трампом захвата земли, - Bloomberg

Самолет с Дональдом Трампом-младшим прибывает в Нуук, Гренландия, 7 января.

CentralAsia (CA) - Одержимость Дональда Трампа Гренландией неожиданно поставила крупнейший остров в мире в положение сильной державы, пишет Bloomberg.

В то время как заявка Трампа 2019 года на арктическую территорию была отклонена как не более чем шутка, избранный президент на этот раз выбрал более удачное время — гренландцы усиливают свое стремление к независимости от Дании. В течение следующих трех месяцев они проведут всеобщие выборы, которые определят температуру этих отношений.

Гренландия не продается. Но ее новое положение дает ей возможность стравливать США и Данию друг с другом — динамика, которая в конечном итоге может привести ее к победе.

Геополитическое значение территории растет по мере таяния ее огромного ледяного покрова. Расположенный на самом севере между США и Европой, остров является домом для американской военной базы, которая следит за космосом и обнаруживает ракетные угрозы, и на нем хранятся большие запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов, используемых в электронных устройствах. Также ожидается, что в ближайшие десятилетия он станет ключевой частью мировых судоходных маршрутов.

Статуя датско-норвежского лютеранского миссионера Ханса Эгеде возвышается над Нууком, Гренландия.

Новое международное положение Гренландии помогает ей продвигать движение за независимость, которое росло вместе с негодованием по отношению к Дании. Хотя Копенгаген контролировал Гренландию более трех столетий, в последние годы все чаще всплывают на поверхность преступления Дании колониальной эпохи. В 2022 году были обнародованы разоблачения датских врачей, навязывавших контроль рождаемости девочкам-подросткам в Гренландии в 1960-х и 1970-х годах, в то время как гренландцы по-прежнему сообщают о расовой дискриминации со стороны датчан.

Почему Гренландия рассматривается как стратегический актив

Предстоящие выборы предоставляют Гренландии возможность пересмотреть эти связи, и независимость, вероятно, будет в центре внимания. В соответствии с текущей структурой управления территорией, принятой в 2009 году, Гренландия контролирует внутренние вопросы, включая образование, здравоохранение и судебную систему, уступая при этом вопросы внешней, денежной, безопасности и конституционной политики Дании. Премьер-министр Мьюте Б. Эгеде , который баллотируется на переизбрание, призвал Гренландию снять «оковы колониальной эпохи» в своей речи в первый день Нового года, выразив широко распространенное мнение об острове.

Это не ускользнуло от внимания избранного президента США.

«Трамп полностью извлекает выгоду из стремления Гренландии к независимости», — сказал Якоб Каарсбо, независимый советник по внешней безопасности и бывший главный аналитик Датской службы военной разведки. «Я легко могу представить себе сценарий, при котором Гренландия отдалится от Дании после предстоящих выборов».

Самым большим препятствием на пути к независимости территории является экономическое препятствие. Сегодня Гренландия получает около 600 миллионов долларов в год от Копенгагена, чтобы оплачивать, среди прочего, свои системы здравоохранения и образования, которые являются бесплатными для граждан. По состоянию на 2021 год вся экономика острова оценивалась примерно в 2,4 миллиарда долларов. Если бы Гренландия объявила независимость, ей пришлось бы найти новых партнеров, которые бы поддержали ее экономически.

Вот тут-то и может появиться Трамп.

Daily News в газетном киоске в Нью-Йорке, 17 августа 2019 года

«Если вы хотите контролировать Гренландию или приблизить ее к США, это нужно сделать, предложив им больше денег, чем они сейчас получают от Дании в виде субсидий», — сказал Петер Вигго Якобсен, профессор Центра военных исследований при Университете Южной Дании и преподаватель Датского королевского оборонного колледжа.

«Если Трамп сможет предложить гренландскому народу более выгодную сделку, я легко могу себе представить, что большинство населения провозгласит независимость».

Пока, как и в случае со многими идеями избранного президента, ничего конкретного на повестке дня нет.

Одним из направлений является углубление инвестиций в важнейший сектор добычи полезных ископаемых острова, который США считают решающим для противодействия доминированию Китая на мировом рынке редкоземельных металлов.

По словам человека, знакомого с ходом переговоров, команда Трампа по переходу ведет переговоры с представителями частного сектора с ноября о потенциальных перспективах бизнеса в Гренландии. Проекты по добыче редкоземельных металлов и новая гидроэлектростанция входят в число главных проектов, которые были представлены.

Ранее не сообщавшиеся обсуждения начались после того, как Трамп пригрозил ввести пошлины на Данию во вторник, если европейская страна не уступит контроль над Гренландией. Замечания избранного президента оказались неожиданными, заставив его команду быстро разработать более конструктивный подход.

Выступая на мероприятии в Копенгагене в четверг, Эгеде заявил, что Гренландия вот-вот вступит в «новое будущее» и нуждается в объединении.

«Гренландцы хотят, чтобы к ним относились одинаково, — сказал он, — будь то в Дании или где-либо еще в мире».

Динамика власти, похоже, уже меняется в пользу Гренландии. В среду, всего через день после того, как Дональд Трамп-младший нанес неожиданный пятичасовой визит в гренландскую столицу Нуук, Дания согласилась помочь территории профинансировать новый гидроэнергетический проект. А в прошлом месяце, когда Трамп заявил о своей заинтересованности в Гренландии, датское правительство представило новые инвестиции для улучшения обороны Арктики.

Дональд Трамп-младший в Нууке, 7 января.

Король Дании Фредерик X также изменил королевский герб страны, чтобы Гренландия была более заметна, и правительство предприняло шаги по дальнейшей интеграции территории в союз содружества. Гренландские переводчики также были приглашены в датский парламент для улучшения коммуникации во время законотворчества и дебатов.

Дания также дает Гренландии больше голоса во внешней политике и дала понять, что гренландцы свободны выбирать свой собственный путь. «Это их страна», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен местным вещателям на этой неделе, — «и только Гренландия может определять и определять будущее Гренландии».

Если бы она отделилась, наиболее очевидным путем для Гренландии было бы присоединение к другому государству через свободную ассоциацию, политическое соглашение, в котором территория добровольно вступает в формальное партнерство с другой страной. У Островов Кука и Маршалловых Островов есть такие соглашения с США, и если бы Гренландия заключила что-то подобное, она смогла бы действовать как независимое государство и получить полный контроль над своими природными ресурсами, продолжая получать финансовую поддержку для государственных услуг.

Американская космическая база Питуффик на севере Гренландии

До сих пор политики Гренландии не имели четкого представления о том, как может выглядеть независимая территория, сказал Ульрик Прам Гад, эксперт по Гренландии в Датском институте международных исследований . Если такой шаг в конечном итоге произойдет, это будет означать выбор того, на какие страны Гренландия будет полагаться и как.

«На этот раз им нужно более конкретно объяснить, что они подразумевают под независимостью», — сказал Гэд.