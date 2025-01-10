2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура впервые повысилась более чем на 1,5 градуса, - «Коперник»

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CentralAsia (CA) - 2024 год стал самым теплым годом и первым календарным годом, когда средняя глобальная температура повысилась более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными показателями за 1850–1900 годы. Об этом 10 января пишет BBC News со ссылкой на европейскую Службу по контролю за изменением климата «Коперник».

Средняя глобальная температура по итогам 2024 года превысила показатели 2023 года, тогда она выросла на 1,48 градуса. В 2024 году этот показатель составил 1,6 градуса.

Таким образом, как отмечают климатологи, последнее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений.

Метеорологическое бюро Великобритании, NASA и другие климатические исследователи выпустят свои данные позднее, но, как отмечает BBC News, ожидается, что они также объявят 2024 год самым теплым за всю историю наблюдений.

По мнению экспертов, прошлогоднее повышение температуры обусловлено человеческой деятельностью, а также дополнительным вкладом естественных погодных условий — таких как Эль-Ниньо.

Парижское климатическое соглашение, принятое мировыми странами в 2015 году в целях борьбы с изменением климата, обязывало участников не допустить роста средней глобальной температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.