В Казахстане девушка выбросилась из окна. Ранее ее похитили и изнасиловали

CentralAsia (KZ) - В Казахстане пятеро мужчин похитили и изнасиловали девушку, которая, не выдержав пережитого, покончила с собой, выбросившись из окна.

Фонд «НеМолчиKZ» обнародовал детали преступления, произошедшего в мае 2024 года в Актау. По информации фонда, в ночь с 14 на 15 мая на девушку напали пятеро мужчин, избили ее и силой затолкали в машину, где всю ночь удерживали.

Один из насильников, угрожая ей, заставил принять наркотики и изнасиловал в машине. После этого мужчины оформили на ее имя кредит на два миллиона тенге и высадили свою жертву в городе. При этом они угрожали ей расправой, если она расскажет о случившемся.

Несмотря на угрозы, девушка поделилась своей историей с подругой и братом. Брат обещал поддержать ее во время расследования. Но несчастная, не пережив случившееся, выбросилась из окна на глазах у подруги.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Главный фигурант был приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные участники получили сроки от семи до восьми лет.

В фонде сообщили, что семья девушки подала апелляцию, надеясь на справедливое наказание для преступников.

«Они искренне верили, что такое преступление наркозависимых рецидивистов будут судить справедливо. Но в итоге четверо из пяти преступников могут выйти по УДО уже через три-четыре года», — заключили в организации.

Фонд «НеМолчиKZ» требует, чтобы дело взяла под контроль Генеральная прокуратура и Верховный суд.

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