Зурабишвили заявила, что она — президент Грузии и переехала в новый офис

Саломе Зурабишвили

CentralAsia (CA) - Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит выполнять функции президента, пусть и в другом офисе, сообщил телеканал 1tv.ge.

«Я хотела бы принять вас сегодня в новом офисе, который является продолжением дворца Орбелиани», — заявила она. Зурабишвили подчеркнула, что она «президент и будет президентом».

По ее мнению, действующие правительство и парламент нелегитимны, они «украли выборы», а «страна находится в тупике». Зурабишвили также подчеркнула, что все государственные институты находятся в руках одной партии.

Из-за этого Грузия изолируется на международной арене. По мнению экс-президента, новые выборы — единственный выход из сложившейся ситуации. Она уточнила, что будет присутствовать на инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне и проведет там встречи на высоком уровне, так как Грузии нужны партнеры, чтобы выйти из кризиса.

Выборы нового президента страны прошли 14 декабря. На них победил Михаил Кавелашвили от партии «Грузинская мечта», он был единственным кандидатом на этот пост. Зурабишвили не признала прошедшие в стране президентские выборы и подчеркнула, что «никто никого не выбирал».

29 декабря прошла инаугурация Кавелашвили, после чего Зурабишвили покинула президентскую резиденцию — дворец Орбелиани.