Трампу вынесут приговор о взятке порнозвезде до инаугурации

CentralAsia (CA) - Избранному президенту США Дональду Трампу 10 января вынесут приговор по делу о взятке порнозвезде, пишет Reuters со ссылкой на решение Верховного суда США.

Трамп примет участие в слушании онлайн.

Как отмечает агентство, судья Хуан Мерчан дал понять, что не планирует штрафовать или отправлять Трампа в тюрьму. Сам Трамп не признал себя виновным по этому делу. Трамп просил суд отложить вынесение приговора. Решение о назначении вынесения приговора на 10 января республиканец назвал «политической атакой».

В конце ноября дело Трампа о даче взяток порнозвезде отложили на неопределенный срок на фоне его победы на выборах президента США. Адвокаты избранного президента попросили судью закрыть дело на фоне победы.

Суд присяжных на Манхэттене признал Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия потенциального сексуального скандала незадолго до его первой победы на выборах в 2016 году. По версии следствия, адвокат Трампа предоставил $130 000 порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание о сексуальном контакте, который, по ее словам, был у нее с избранным американским лидером в 2006 году.