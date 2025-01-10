Глава МИД Узбекистана провел телефонный разговор с коллегами из Кыргызстана и Таджикистана

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл телефонный разговор с коллегами из Кыргызстана и Таджикистана Жээнбеком Кулубаевым и Сироджиддином Мухриддином.

Как сообщает пресс-служба МИД РУз, главы ведомств Узбекистана и Кыргызстана обсудили ход реализации соглашений между двумя странами.

«Разговор был посвящен ключевым достижениям 2024 года и амбициозным планам на 2025 год. Подтвердили приверженность дальнейшему укреплению глубоких уз дружбы и сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном через наши совместные усилия, прокладывая путь к более светлому будущему для всех», - говорится в сообщении.

Саидов и Мухриддин отметили, стратегическое партнерство двух стран.

«В прошлом году в ходе государственного визита в Душанбе были достигнуты значимые договоренности по ключевым направлениям, а подписание Соглашения о союзнических отношениях открыло новую эпоху в нашем партнерстве. Мы уверены, что продолжение совместной работы будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений и принесет новые успехи для наших братских народов в 2025 году», - говорится в сообщении.