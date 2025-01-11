Монголия вскоре представит Украине решение о безвизовом режиме

Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) -

«До войны Монголия подписала соглашение о безвизовом режиме с Украиной. Мы проинформировали министра иностранных дел Украины, что вскоре официально объявим о своем решении», — заявила глава МИД Монголии.

«Наша страна установила дипломатические отношения со всеми государствами-членами ООН. С Украиной мы на протяжении многих лет развиваем дружеские и партнерские отношения. Недавно наши дипломаты посетили Украину для работы над вопросами, связанными с Международным уголовным судом. До войны мы подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме. Оставшаяся часть процессуальной работы будет обсуждаться на заседании Кабинета министров. Наша сторона официально уведомила министра иностранных дел Украины о том, что в ближайшее время представим свое решение о безвизовом режиме», — уточнила глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх.

источник: MiddleAsianNews

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