В Улан-Баторе начались массовые протесты с требованием отставки правительства Оюун-Эрдэнэ
CentralAsia (MNG) -
На главной площади Улан-Батора началась массовая демонстрация за отставку правительства Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая.
Протесты проходят под лозунгами «Правительство в отставку» и «Оюун-Эрдэнэ в отставку». По состоянию на 12:00 на площади собралось почти 3000 человек.
Этот протест организован потому, что граждане считают, что правительство и парламент не справляются со своими обязанностями. Протестующие призывают общественность присоединиться к демонстрации, заявив: «Приходите и присоединяйтесь к нам, поскольку цены на электроэнергию растут, а граждане теряют свои жилищные условия», «Смог и пробки на дорогах нарушают наше право на здоровье и жизнь» и «Мы должны бороться за себя».
источник: MiddleAsianNews
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