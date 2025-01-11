В ISW оценили перспективу переговоров Трампа и Путина

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Никакие переговоры РФ со странами Запада по завершению военных действий в Украине не могут стать залогом устойчивого мира на условиях Владимира Путина. Об этом пишут аналитики Института по изучению войны (ISW).

По информации, в России подтвердили готовность вести переговоры по Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо «предварительных условий». Однако также отметили, что переговорная позиция остается неизменной.

«Никакие переговоры не приведут к полноценному и устойчивому миру, пока Путин будет оставаться сторонником этих требований, несмотря на «готовность» Кремля вести переговоры с лидерами Запада», - пишут в ISW.

Вчера избранный президент США Дональд Трамп заявил о проведении подготовки переговоров с Путиным.

В Москве ответили на это заявив, что открыты к контактам. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Кремль сохраняет свою позицию по Украине, которую Путин четко определил в июне 2024 года.

«В июне 2024 года Путин потребовал, чтобы Украина заменила президента Украины Владимира Зеленского и его правительство под предлогом «денацификации», провела демилитаризацию и уступила России значительные участки территории на востоке и юге Украины, включая районы Украины, которые Россия в настоящее время не оккупирует, — все это фактически означало полную капитуляцию Украины», - говорится в анализе ISW.