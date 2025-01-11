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В Тамбовской области РФ беспилотники врезались в два многоэтажных дома, пострадали семь человек

CentralAsia (CA) -  В городе Котовск Тамбовской области в ночь на 11 января беспилотники врезались в два жилых дома. Об этом в телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов.

«Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия», — написал он.

Первышов сообщил, что по уточненным данным, пострадали семь человек. Трое поранились осколками, еще четверо «пожаловались на повышенное давление».

Минобороны России, в свою очередь, отчиталось об уничтожении и перехвате 85 украинских беспилотников. По данным ведомства, 45 из них были уничтожены над Черным и Азовским морями, остальные — над территорией шести регионов. В Тамбовской области два беспилотника были «перехвачены», говорится в отчете ведомства.

В Казани, Нижнекамске и Ульяновске утром временно вводились ограничения в целях безопасности полетов. Два гражданских рейса, которые должны были сесть в Казани, были перенаправлены в Уфу.

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