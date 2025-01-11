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В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  В Сочи рано утром 11 января произошло небольшое землетрясение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

Магнитуда землетрясения составила 3,5. Его эпицентр находился в 10 километрах к северо-востоку от центра города.

В соцсетях местные жители сообщают о том, что в центре города и в районе Кудепста ощущались сильные подземные толчки. В администрации Сочи сообщили, что землетрясение никак не повлияло на жизнеобеспечение города.

За последние десять лет землетрясения магнитудой свыше 3 происходили в Сочи в среднем пять раз в год.

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