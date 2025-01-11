Черные ящики Jeju Air прекратили запись за 4 минуты до крушения в Южной Корее

CentralAsia (CA) - На обоих бортовых самописцах самолета Jeju Air разбившегося в в аэропорту Муан в Южной Корее отсутствует запись последних минут полета. Министерство транспорта Кореи сообщило, что черные ящики прекратили запись примерно за четыре минуты до катастрофы, передает Yonhap.

Самолет потерпел крушение в 9:03, два бортовых самописца прекратили запись данных с 8:59. Отсутствие последних минут записи данных о полете затрудняет расследование крушения. Тем не менее, как отмечает агентство, записи самописцев не являются единственным источниками для следователей.

«Расследование включает анализ различных источников информации, включая записи управления воздушным движением, видеозаписи крушения и обломки с места происшествия»,— передает Yonhap слова представителей следственной группы.

На данный момент черные ящики находятся для анализа в Вашингтоне. Как передает Yonhap, в понедельник самописцы вернут в Корею для продолжения расследования.

Вылетевший из Бангкока Boeing 737-800 Jeju Air потерпел крушение 29 декабря 2024 года при посадке с невыпущенным шасси в аэропорту Муан в Южной Корее. Самолет врезался в бетонное сооружение и загорелся. В результате аварии погибли 179 человек из 181 находившихся на борту. Выжили двое членов экипажа. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи по числу жертв.