Президент Узбекистана посетит ОАЭ с официальным визитом

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13−16 января посетит эту страну с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Программой пребывания предусматривается проведение встреч и мероприятий в городах Абу-Даби и Дубае.

В столице Эмиратов Шавкат Мирзиёев проведёт двусторонние переговоры с президентом Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, встретится с руководителями государственных организаций, компаний и банков страны, а также примет участие в работе международного саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби».

В Дубае намечена встреча с вице-президентом, премьер-министром Эмиратов, эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

В повестку дня визита вошли вопросы углубления узбекско-эмиратских отношений, расширения практического взаимодействия в таких направлениях, как инвестиции, «зелёная» энергетика, инфраструктура, цифровизация, искусственный интеллект, инновационное развитие, туризм и другие.

Особое внимание будет уделено активизации культурно-гуманитарного обмена.

Будут также рассмотрены актуальные аспекты международной и региональной политики.

По итогам переговоров ожидается принятие солидного пакета соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного сотрудничестве двух государств, отмечается в сообщении.