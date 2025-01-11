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Президент Узбекистана посетит ОАЭ с официальным визитом

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13−16 января посетит эту страну с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Программой пребывания предусматривается проведение встреч и мероприятий в городах Абу-Даби и Дубае.

В столице Эмиратов Шавкат Мирзиёев проведёт двусторонние переговоры с президентом Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, встретится с руководителями государственных организаций, компаний и банков страны, а также примет участие в работе международного саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби».

В Дубае намечена встреча с вице-президентом, премьер-министром Эмиратов, эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

В повестку дня визита вошли вопросы углубления узбекско-эмиратских отношений, расширения практического взаимодействия в таких направлениях, как инвестиции, «зелёная» энергетика, инфраструктура, цифровизация, искусственный интеллект, инновационное развитие, туризм и другие.

Особое внимание будет уделено активизации культурно-гуманитарного обмена.

Будут также рассмотрены актуальные аспекты международной и региональной политики.

По итогам переговоров ожидается принятие солидного пакета соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного сотрудничестве двух государств, отмечается в сообщении.

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