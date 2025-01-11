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Режим ЧС объявлен в российском Котовске после атаки беспилотников

CentralAsia (CA) -  В границах города Котовска Тамбовской области России введен режим чрезвычайно ситуации (ЧС) после атаки украинских беспилотников, сообщила пресс-служба правительства региона. В городе действует оперативный штаб.

Сегодня, 11 января, ночью в два пятиэтажных дома в Котовске врезались беспилотники. По последним данным, за медицинской помощью обратились семь человек. «В домах возгораний нет, однако выбиты стекла у пострадавших и близлежащих домов. Кроме того, в доме по улице Посконкина повреждена система отопления, нарушена кирпичная кладка»,— уточнили ситуацию в правительстве региона.

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов поручил своему заместителю выяснить, какая помощь необходима жителям. Он отметил, что остекление в пострадавших квартирах будет восстановлено за счет городского и областного бюджетов в ближайшее время.

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