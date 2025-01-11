Цукерберг заявил, что спецслужбы США имеют доступ к перепискам в WhatsApp и раскрыл детали давления администрации Байдена

CentralAsia (CA) - В почти трехчасовом интервью подкасту Джо Рогана глава Meta Марк Цукерберг сделал ряд заявлений, включая подтверждение доступа американских спецслужб к сообщениям пользователей WhatsApp. Он также подробно рассказал о давлении со стороны администрации Байдена и кардинальных изменениях в политике модерации контента компании.

Десять лет усиления цензуры

Цукерберг раскрыл, как за последние десять лет изменился подход к модерации контента в Meta. По его словам, первые десять лет существования компании политика была простой — дать людям максимальную возможность делиться информацией. «Я не особо углублялся в политику модерации контента первые 10 лет работы компании. Было общеизвестно, что мы пытаемся дать людям возможность делиться как можно большим количеством информации», — пояснил он.

Ситуация резко изменилась после двух ключевых событий: победы Дональда Трампа на выборах 2016 года и пандемии COVID-19 в 2020 году. «Это были два события, когда мы впервые столкнулись с массовым институциональным давлением, чтобы начать цензурировать контент по идеологическим причинам», — отметил Цукерберг.

Противостояние с администрацией Байдена

Особенно острой ситуация стала во время пандемии. «Представители администрации Байдена звонили нашей команде, кричали на них и ругались», — рассказал глава Meta. Администрация требовала удалять даже достоверную информацию о побочных эффектах вакцин.

«Они хотели, чтобы мы удалили мем с Леонардо Ди Каприо, который смотрит на телевизор, где говорится о том, что через 10 лет появится реклама о компенсациях для тех, кто принимал вакцину от COVID. Мы отказались удалять юмор и сатиру», — поделился Цукерберг.

После отказа подчиниться требованиям президент Байден публично заявил, что Meta «убивает людей». «А потом все эти различные агентства и ветви власти просто начали расследования и атаки на нашу компанию. Это было жестко», — признался Цукерберг.

Правительственное давление и расследования

Цукерберг раскрыл, как различные государственные органы начали оказывать давление на компанию. В частности, он упомянул расследование Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB): «Мы не банк, но они нашли какую-то теорию, по которой хотели нас расследовать».

«Правительство США должно защищать свои компании, а не быть острием копья, атакующим их», — подчеркнул Цукерберг. Он отметил, что такое отношение американского правительства открыло «сезон охоты» на технологические компании по всему миру: «ЕС оштрафовал технологические компании более чем на 30 миллиардов долларов за последние 10-20 лет».

Новый подход к модерации

В свете этих событий Meta объявила о значительных изменениях в политике модерации контента. Компания планирует заменить систему фактчекинга на формат «community notes», аналогичный используемому в X. «Twitter и X просто сделали это лучше нас в плане фактчекинга», — признал Цукерберг.

«Вместо небольшого числа фактчекеров вы получаете возможность всему сообществу высказаться. Когда люди, которые обычно не согласны друг с другом, сходятся в оценке какого-то сообщения — это хороший знак для сообщества», — пояснил он.

Безопасность и приватность

Говоря о безопасности WhatsApp, Цукерберг отметил, что мессенджер использует то же шифрование, что и Signal. «Когда я отправляю вам сообщение в WhatsApp, серверы Meta никогда не видят содержимое этого сообщения», — объяснил он. Однако он признал, что если спецслужбы получают физический доступ к устройству, шифрование не может защитить сообщения.

Для повышения безопасности Цукерберг рекомендовал использовать функцию исчезающих сообщений: «Большинству людей не нужно хранить содержимое своих чатов дольше семи дней. Даже если кто-то получит доступ к вашему телефону, они смогут увидеть только последние сообщения».

Стратегические назначения и будущее компании

Недавнее назначение главы UFC Даны Уайта в совет директоров Meta вызвало широкий резонанс. «Он мировой предприниматель с сильным характером. Когда мы обсуждали его присоединение к нашему совету, разговор был о том, что на нашу компанию оказывают давление многие правительства по всему миру. Нам нужны сильные люди, которые помогут справиться с такими ситуациями», — объяснил Цукерберг.

В отношении Дональда Трампа глава Meta выразил оптимизм: «Я думаю, он просто хочет, чтобы Америка побеждала». Цукерберг также отметил важность поддержки американской технологической индустрии в глобальной конкуренции, особенно в области искусственного интеллекта.