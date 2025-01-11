Исследование: Потепление океана привело к новым рекордно высоким температурам

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CentralAsia (CA) - Международное исследование, опубликованное в журнале Advances in Atmospheric Sciences, показало, что потепление океана в 2024 году привело к новым рекордно высоким температурам на Земле.

Сегодня океан самый теплый, чем когда-либо за время, когда фиксировались его температуры, причем не только на поверхности, но и на глубине 2000 м, отмечают ученые. В период с 2023 г. по 2024 г. глобальное увеличение теплосодержания океана в верхних 2000 м составило 16 ЗДж, что примерно в 140 раз превышает общемировую выработку электроэнергии в 2023 г.

Большая часть избыточного тепла от глобального потепления хранится в океане (90%), а океан покрывает 70% поверхности Земли, отмечается в исследовании. Из-за этого океан диктует погодные условия, перенося тепло и влагу в атмосферу. «Чтобы узнать, что происходит с климатом, ответ кроется в океане», – приводит Phys.org слова соавтора исследования, профессора Джона Абрахама из Университета Сент-Томаса (США).

Ранее Европейская климатическая служба Copernicus подтвердила, что 2024 г. стал самым теплым годом за всю историю наблюдений в мире и первым календарным годом, когда средняя глобальная температура превысила 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, остается основным фактором экстремальных температур воздуха и поверхности моря. Другие факторы, такие как явление Эль-Ниньо, также способствовали необычным температурам, наблюдаемым в течение года, говорится в сообщении службы.

«Все международные наборы данных о глобальной температуре показывают, что 2024 г. был самым жарким годом с момента начала наблюдений в 1850 г. Человечество само отвечает за свою судьбу, но то, как мы реагируем на климатические проблемы, должно основываться на фактах. Будущее в наших руках – быстрые и решительные действия все еще могут изменить траекторию нашего будущего климата», – заявил директор Copernicus Карло Буонтемпо.

В минувшем году глобальная средняя температура составила 15,10 градусов по Цельсию, что на 0,72 градуса выше среднего значения за 1991–2020 гг. и на 0,12 градуса выше, чем в 2023 г., предыдущем самом теплом году за всю историю наблюдений. Это на 1,60 градуса больше оценки температуры 1850–1900 гг., периода, называемого доиндустриальным уровнем. 2024 г. – первый, в котором средняя температура превысила показатель доиндустриальной эпохи более чем на 1,5 градуса.

При этом в 2024 г. среднегодовая температура поверхности моря над внеполярным океаном достигла рекордного значения 20,87 градусов по Цельсию, что на 0,51 градуса выше среднего показателя за 1991–2020 гг.