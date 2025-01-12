Протесты с требованием отставки правительства продолжатся как минимум до 22 января, — «Альянс свободы»

CentralAsia (MNG) -

11 января в Улан-Баторе прошла акция протеста, организованная непарламентской партией «Альянс свободы», направленная против правительства Монголии, которое обвиняется в неэффективной борьбе со смогом и высоким уровнем безработицы.

По данным MiddleAsianNews, в полдень (7:00 мск) там находились около 3 тыс. человек. Число протестующих растет.

Митинг проводился под эгидой непарламентской партии «Альянс свободы» и называется «Правительство уходит в отставку».

Протесты продолжались до 22:00 по местному времени. Однако партия «Альянс свободы» заявила, что протесты продолжатся как минимум до 22 января и будут продолжаться до тех пор, пока не будет выполнено их требование о роспуске действующего Кабинета министров.

Политическое объединение критикует правительство за отсутствие прогресса в решении проблем смога, налогов, бедности и безработицы и призвало отправить его в отставку.

Протесты в поддержку протеста начались и в провинциях. 11 января 2025 года жители аймака Хубсугул начали акцию протеста против правительства на площади Чингунджав. Сообщается, что 189 человек подписали петицию с призывом к отставке правительства, а около 300 граждан высказали свою точку зрения.

источник: MiddleAsianNews

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