Эрдоган не исключил выдвижения на еще один президентский срок

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допускает участие в выборах главы государства. Это следует из его заявления на митинге в провинции Шанлыурфа, передает NTV Haber.

Президент на митинге разговаривал с турецким певцом Ибрагимом Татлысесом. Певец спросил у Эрдогана, «готов ли он снова выдвинуться в качестве президента». «С вами я готов»,— ответил президент.

Реджеп Тайип Эрдоган возглавил Турцию в 2014 году. Тогда в стране действовала парламентская система. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. По обновленной конституции глава государства может занимать пост не больше двух сроков подряд. Эрдоган победил на выборах в 2018 и 2023 годах. Его старший советник Мехмет Учум ранее отмечал, что политик может вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, если парламент примет решение о досрочных выборах.