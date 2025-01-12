Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 16, эвакуированы 153 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В результате лесных пожаров в Южной Калифорнии погибли 16 человек, пишет NBC News со ссылкой на судебно-медицинского эксперта округа. При этом в местной полиции сообщили, что по меньшей мере 13 человек пропали без вести, однако пока неясно, связаны ли эти случаи с пожарами.

В округе Лос-Анджелес площадь пожаров достигла почти 15 тыс. га. Огнем уничтожены более 12 тыс. строений. Минувшей ночью были эвакуированы по меньшей мере 153 тыс. жителей Лос-Анджелеса.

Распоряжение об эвакуации было расширено в районе Пасифик-Палисейдс, поскольку огонь распространяется на восток и угрожает районам Брентвуд и Энсино. Пожар в Палисейдс удалось локализовать на 11%.

Лесные пожары распространились в Южной Калифорнии 7 января. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. Банк JPMorgan Chase оценил ущерб почти в $50 млрд, а аналитическая компания AccuWeather пишет, что ущерб от пожаров может дойти до $150 млрд. Полиция округа считает, что один из бушующих пожаров начался из-за поджога.