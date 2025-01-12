Талибы потребовали от НАТО выплаты репараций за 20-летнюю войну в Афганистане

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CentralAsia (CA) - Движение «Талибан» потребовало от западных стран выплаты репараций в пользу афганцев, пострадавших от действий их военнослужащих в ходе 20-летней войны в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ToloNews.

Представитель талибов Забихулла Муджахид отметил, что компенсации должны быть выплачены тем, кто столкнулся с жестокостью во время военной оккупации Афганистана.

Ранее британская The Daily Telegraph рассказала о том, что силы специального назначения Великобритании (SAS) обвиняются в «преднамеренной политике» казни мирных афганцев, включая детей. Эти обвинения прозвучали в ходе общественных слушаний о расследовании предполагаемых военных преступлений в Афганистане. Один из свидетелей, известный под шифром N1799, заявил, что «недобросовестная» группа специальных сил UKSF1 целенаправленно нацеливалась на всех мужчин боеспособного возраста, включая подростков младше 16 лет, даже если они не представляли угрозы.

«Не только британцы совершили военные преступления в Афганистане, но и 47 стран, действовавших под знаменем Евросоюза в Афганистане, также совершили подобные деяния. Гаагский суд должен создать комиссию для расследования этого дела. Помимо выплаты компенсаций, их следует передать международным судам», — заявил изданию ToloNews аналитик по военным вопросам Залмай Афганьяр.

Газета The Guardian также сообщала о военных преступлениях, совершенных британскими солдатами в Афганистане. По ее данным, по меньшей мере 80 афганских мирных жителей были убиты во время миссий британских спецподразделений в Гильменде в период с 2010 по 2013 год. Один британский солдат за время своей шестимесячной службы в Гильменде убил 35 мирных афганцев.

О намерении потребовать от Великобритании и других стран НАТО выплаты миллиардов долларов в качестве репараций за 20-летнюю войну, талибы заявляли еще осенью 2021 года.