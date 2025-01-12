Швейцария заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

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CentralAsia (CA) - Швейцария готова организовать и принять встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для урегулирования конфликта в Украине, если они об этом попросят, пишет газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации швейцарского МИД Николя Бидо.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира»,— заявил Бидо.

При этом издание отмечает, что швейцарские власти не намерены проявлять инициативу в проведении переговоров. По информации газеты, Швейцария является лишь одним вариантом из списка стран, готовых принять встречу двух лидеров.

О готовности к встрече заявляли как Дональд Трамп, так и Владимир Путин. 7 января избранный президент США назвал неуместными возможные контакты с президентом России до своей инаугурации. Она пройдет 20 января.