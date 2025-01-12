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Спецпрокурор, который вел расследование в отношении Трампа, ушел в отставку
Джек Смит
Джек Смит

CentralAsia (CA) -  Специальный прокурор Джек Смит за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа ушел со своей должности. Генпрокурор Меррик Гарланд назначил его на пост в ноябре 2022 года для ведения двух дел в отношении Трампа.

Как пишет Axios, победа республиканца на выборах «поставила под угрозу будущее обоих дел». Первое касается вмешательства в выборы, второе — ненадлежащего хранения секретных документов. Перспективы этих дел подорваны решением Верховного суда об иммунитете, отмечает Axios.

Суд США ранее временно заблокировал публикацию доклада господина Смита по расследованию дел в отношении Трампа. Однако апелляционный суд решил, что доклад может быть опубликован.

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