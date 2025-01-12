24% пресноводных животных находится под угрозой исчезновения, - ученые

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CentralAsia (CA) - Первое глобальное исследование рисков для пресноводных животных показало, что около четверти существ, обитающих в реках, озерах и ручьях находятся под угрозой исчезновения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

В ходе работы команда ученые изучила около 23,5 тысячи видов стрекоз, рыб, крабов и других животных, существование которых зависит от пресноводных экосистем. Ученые обнаружили, что 24% из них находятся под угрозой исчезновения, то есть принадлежат к уязвимым, исчезающим или критически исчезающим.

Зоологиня из Международного союза охраны природы в Англии Кэтрин Сейерс отметила, что пресноводные среды, например реки, озера, пруды, ручьи, болота и водно-болотные угодья, охватывают менее 1% поверхности Земли, но в них обитают 10% видов животных.

Причиной этого считают комплексные угрозы из-за:

загрязнение;

построения дамб;

добыча воды;

ведение сельского хозяйства;

инвазионные виды – виды-чужаки, которые попадают в не присущие себе экосистемы и нарушают тамошний порядок;

изменения климата и прочее.

«Огромные реки, такие как Амазонка, могут казаться могущественными, но в то же время пресноводная среда очень уязвима» , - сказала соавтор исследования биология из Бразильского федерального университета Сеара Патрисия Чарвет.

Исследовательница добавила, что в Южной Америке огромная экосистема Амазонки сталкивается с угрозами из-за вырубки лесов, пожара там и незаконной добыче золота.

По ее словам, во время незаконных умышленных пожаров для расчистки лесов пепел загрязняет водоемы, а нелицензированные золотоискатели сбрасывают в реку ртуть, чем вредят проживающим там существам.

«[Пресноводные водоемы] накапливают все происходящее вокруг них. Если что-то идет не так, например случается разлив кислоты или нефти, это может угрожать целому виду. Этим животным больше некуда деваться», - пояснила проблема ученая.

Результаты исследования считаются первым глобальным анализом рисков для пресноводных видов. Предыдущие работы ученых были сосредоточены на наземных животных, в частности, млекопитающих, птицах и рептилиях.

Эколог из Университета Дьюка (США) Стюарт Пимм, не принимавший участия в исследовании, назвал его «долгожданной и чрезвычайно важной работой».

«Почти каждая крупная река в Северной Америке и Европе существенно меняется», – сказал он и добавил, что строительство дамб часто ставит под угрозу существование пресноводных видов.