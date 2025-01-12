В какое время дня лучше всего пить кофе, выяснили кардиологи

// samer daboul

CentralAsia (CA) - Исследование, проведённое американскими кардиологами и сотрудниками системы здравоохранения, охватившее более 40 тысяч человек, показало, что утреннее потребление кофе значительно снижает риск смертности и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает The Guardian.

Как показал анализ, те, кто пьёт кофе до обеда, на 16% реже умирают от всех возможных причин и на 31% реже от болезней сердца. Однако если употреблять кофе в течение всего дня, эти преимущества исчезают.

По мнению профессора Лу Ци из Университета Тулейна, важно учитывать, когда именно человек пьёт кофе, так как употребление этого напитка в позднее время суток может нарушить циркадные ритмы и уровень гормонов, что отрицательно сказывается на здоровье.

Исследование также подтвердило эти выводы в меньшей группе участников, которые вели подробные дневники питания. Анализ показал, что утренний кофе может быть более полезным для сердца, чем вечерний. Это объясняется тем, что утром уровень воспалительных веществ в организме выше и кофе помогает нейтрализовать их.

Тем не менее учёные предупреждают, что злоупотреблять кофе не следует: пить более четырёх чашек в день не рекомендуется, особенно людям с высоким кровяным давлением и беременным женщинам.

«Пейте кофе по утрам, это поможет вашему здоровью», – резюмировал кардиолог из Лондона Томас Люшер.