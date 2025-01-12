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С 21 января жители Земли смогут увидеть парад планет
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Зимой 2025 года состоится Большой парад планет, который жители Земли смогут наблюдать без специального мощного астрономического оборудования.

Как поясняет издание Live Science, это редкое астрономическое явление стартует 21 января. В этот день выстроятся в четкую линию сразу шесть планет Солнечной системы — Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн.

Более того - в начале весны, а именно 8 марта, прогнозируется полный парад планет. Это явление, при котором в линию выстраиваются не шесть, а семь небесных тел - к уже имеющимся присоединится Меркурий. Он расположится между Сатурном и Венерой ближе к западу. Астрономы уверяют, что в марте можно будет увидеть все планеты даже без телескопа, кроме Урана. Явление можно будет наблюдать при ясной погоде с использованием бинокля или телескопа. «Парад планет» завершится 12 марта.

Предыдущий парад планет был 3 июня 2024 года.

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