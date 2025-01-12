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Минобороны России сообщило о взятии под контроль сел Калиново и Янтарное в зоне военных действий
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  Российские военнослужащие взяли под контроль село Калиново в Харьковской области и Янтарное в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Над Калиново контроль установила группировка войск «Запад», над селом Янтарное — «Южная».

Населенный пункт Янтарное находится к юго-западу от города Курахово. Об установлении контроля над городом Минобороны отчиталось 6 января. Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Село Калиново расположено на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, неподалеку от города Купянск.

Накануне, 11 января, Минобороны сообщило об установления контроля над населенным пунктом Шевченко. Оно расположено в западной части ДНР.

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