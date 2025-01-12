Минздрав Газы: Число погибших в секторе с октября 2023 года достигло 46,5 тыс.

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CentralAsia (CA) - Число погибших в результате действий армии Израиля в секторе Газы с октября 2023 достигло 46,565 человек, 109,660 палестинцев пострадали, сообщает пресс-служба Минздрава анклава.

За прошедшие 24 часа 28 человек погибли и 89 были ранены. При этом некоторые раненые все еще находится под завалами, бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут до них добраться, сообщает Минздрав.

7 октября 2023 года боевики палестинского «Хамаса» вторглись на юг Израиля. В результате нападения погибли более 1,2 тыс. израильтян, а 253 гражданина страны были похищены и увезены в сектор Газа.

В ответ ЦАХАЛ начал наземную операцию с целью уничтожения инфраструктуры «Хамаса» и разгрома движения. Боевые действия спровоцировали топливный кризис, который существенно ухудшил снабжение анклава медикаментами и провизией, в регионе значительно усугубилась эпидемиологическая ситуация.