Взрыв произошёл в ресторане в Чехии, шесть человек погибли

CentralAsia (CA) - Шесть человек погибли и восемь пострадали при пожаре в ресторане в чешском городе Мост, сообщило издание Cesky noviny со ссылкой на пожарную службу и полицию.

Мощный взрыв в ресторане U Kojota в ночь на 12 января привёл к гибели шести человек, еще восемь человек получили ранения. Взрыв случился около 23.00, когда в заведении уже закрылась кухня, но некоторые посетители ещё оставались внутри.

Согласно заявлению чешской пожарной службы, причиной трагедии стал взрыв газового баллона с пропаном, который питал обогреватель.

Пожарные смогли справиться с огнём, после этого спасатели обнаружили под обломками тела шестерых погибших. Шестеро из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больницы в Праге. Полиция начала расследование причин происшествия.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что пожарные спасли около 30 человек из ресторана и соседнего жилого дома.