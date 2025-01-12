В Петербурге на пять часов закрывали аэропорт Пулково из-за снегопада. Более 120 рейсов задержали или отменили

CentralAsia (CA) - Аэропорт Пулково в Петербурге остановил прием и отправку рейсов из-за сильного снегопада утром 12 января.

Аэропорт объявил об ограничениях в 8:33 мск. Ожидалось, что полеты возобновятся в 9:15 утра, но этого не произошло.

«Неблагоприятные погодные условия на текущий момент не позволяют возобновить прием и отправку воздушных судов в аэропорту Пулково», — сообщили представители аэропорта в 10:38 утра.

В Пулково ограничили доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов. Администрация аэропорта сообщила, что пассажиры задерживаемых рейсов могут получить воду и ваучеры на питание у представителей авиакомпаний.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 12:00, задержаны 77 рейсов, отменены 27. Ранее сообщалось, что задержаны почти 90 рейсов. Агентство ТАСС сообщило, что по данным Росавиации, 33 рейса отправили на запасные аэропорты.

Росавиация сообщила в 13:27 мск, что аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск самолетов. К этому времени, по данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту задержали 100 рейсов и отменили 26.