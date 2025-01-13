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Го Цзякунь, монгол по происхождению, назначен пресс-секретарем МИД Китая

CentralAsia (MNG) -  

Го Цзякунь, недавно назначенный пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая, имеет монгольское происхождение и является членом Коммунистической партии Китая.

Он родился в августе 1980 года.

МИД КНР официально создало свою систему официальных пресс-представителей в 1983 году, став первым государственным ведомством в Китае, которое внедрило такую систему. Система работает без перерыва уже 42 года и становится все более систематизированной, стандартизированной и эффективной. Примечательно, что Министерство иностранных дел остается единственным государственным ведомством в Китае, которое проводит пресс-конференции каждый рабочий день.

На сегодняшний день в министерстве назначено 35 официальных представителей, каждый из которых посвящен представлению и разъяснению концепций, принципов и политики китайской дипломатии.

источник: MiddleAsianNews

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