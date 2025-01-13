экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В 2024 году Монголия побила свой рекорд по принятию глав государств

CentralAsia (MNG) -  

В Улан-Баторе побывали главы Вьетнама, ФРГ, Швейцарии, Словении и других стран

2024 год стал годом, когда Монголия приняла наибольшее количество глав государств. По приглашению Президента страны Хурэлсуха Ухнаа с государственным визитом Монголию президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, король королевства Бутан Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд, президент Республики Словения доктор Наташа Пирц-Мусар, президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и президент Российской Федерации Владимир Путин.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com