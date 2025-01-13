В 2024 году Монголия побила свой рекорд по принятию глав государств

CentralAsia (MNG) -

В Улан-Баторе побывали главы Вьетнама, ФРГ, Швейцарии, Словении и других стран

2024 год стал годом, когда Монголия приняла наибольшее количество глав государств. По приглашению Президента страны Хурэлсуха Ухнаа с государственным визитом Монголию президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, король королевства Бутан Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд, президент Республики Словения доктор Наташа Пирц-Мусар, президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и президент Российской Федерации Владимир Путин.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения