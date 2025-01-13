Монголия и Вьетнам будут сотрудничать в разработке ИИ

CentralAsia (MNG) - Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Баатархуу Цэнд встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Туан Тханем 8 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В начале встречи министр Баатархуу Цэнд подчеркнул, что в рамках празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Вьетнам в прошлом году были открыты прямые авиарейсы между двумя странами, что стимулирует сотрудничество между предприятиями двух стран. Также министр Баатархуу выразил стремление к расширению сотрудничества Монголии и Вьетнама в области коммуникационных технологий в будущем.

Министр отметил: «Монголия активно работает над цифровизацией своих государственных услуг, позволяя гражданам получать государственные услуги через свои смарт-устройства. В результате страна поднялась на 28 позиций, заняв 46-е место из 193 стран в двухгодичном «Индексе развития электронного правительства» ООН. Академия E-Mongolia Монголии сыграла ключевую роль в этом достижении. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве, чтобы сделать государственные услуги Вьетнама более доступными для его граждан».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Туан Тхань подчеркнул: «В последние годы сектор коммуникаций и информационных технологий Вьетнама развивается быстрыми темпами, привлекая интерес со стороны крупных мировых ИТ-компаний. В рамках этого прогресса в прошлом месяце было подписано Соглашение о сотрудничестве с NVIDIA. В рамках этого Соглашения были разработаны планы по созданию «Исследовательского центра искусственного интеллекта» и «Центра данных искусственного интеллекта». Сектор информационных технологий занимает важнейшее место в экономике Вьетнама, и изучаются возможности дальнейшего сотрудничества с Монголией в этой области».

Министр Баатархуу заявил, что Монголия сосредоточится на развитии своей цифровой экономики в 2025 году. В рамках этого проекта страна планирует ввести в оборот большие правительственные данные, сотрудничать с Вьетнамом в обмене опытом в области развития искусственного интеллекта и запустить совместные программы по содействию стартапам в двух странах. Он также подчеркнул потенциал сотрудничества в области внедрения новых технологий.

В Монголии сектор связи и информационных технологий составляет 3,2 процента ВВП страны. Между тем Вьетнам поддерживает свои ИТ-компании, освобождая их от корпоративного подоходного налога (CIT) в течение первых четырех лет, постепенно снижая ставку налога в течение следующих девяти лет, начиная с 50 процентов, и в конечном итоге снижая ее до 10 процентов в течение последних двух лет. Сектор связи и ИТ Вьетнама вносит 3,0 процента в его ВВП, а выручка от продаж достигает 150 миллиардов долларов США. Темпы роста сектора в два раза выше по сравнению с другими секторами экономики.

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