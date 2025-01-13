Продолжаются усилия по защите дикой природы в рамках проекта ENSURE

CentralAsia (MNG) - На заседании под председательством государственного секретаря Министерства окружающей среды и туризма Монголии Баттулги Эрхэмбаяра был рассмотрен отчет о реализации мероприятий за 2024 год и утверждены план действий и бюджет на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект ENSURE, финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), реализуется в партнерстве с Министерством охраны окружающей среды и изменения климата Монголии, Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и поддерживается Программой развития ООН. Проект охватывает 13 сомонов в аймаках Архангай, Завхан, Баянхонгор и Говь-Алтай.

В 2024 году, с расширением масштабов проекта, были реализованы ключевые инициативы, способствующие сотрудничеству и партнерству заинтересованных сторон, а также способствующие местному социально-экономическому развитию посредством усилий по охране природы. В частности, территория площадью 97 014,58 гектаров около озера Бөөнцагаан в аймаке Баянхонгор была определена как Особо охраняемая территория сроком на 30 лет в партнерстве с аймаком Баянхонгор и канцелярией губернатора сомона Баацагаан.

Для поддержки естественного возобновления саксауловых лесов и сохранения семян в сотрудничестве с канцелярией губернатора был огорожен деградировавший саксауловый лес площадью 300 гектаров в сомоне Шинэжинст аймака Баянхонгор. Кроме того, решением Хурала представителей граждан аймака Архангай была создана администрация особо охраняемой природной территории «Бөхөн шарын нуруу» в ​​качестве государственного предприятия. Кроме того, в партнерстве с канцелярией губернатора сомона Эрдэнэмандал был запущен туристический объект «Пассивное здание-эко-лагерь», который опирается на участие местного сообщества.

В аймаке Говь-Алтай начата реализация программы по созданию международно-признанной экологической школы и программы подготовки студентов на национальном уровне.

Мероприятия по защите редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и растений проводились с участием местных экологических организаций, групп пастухов и общин. Для улучшения водоснабжения диких животных были построены четыре новых скважины, оборудованные насосами на солнечных батареях. Кроме того, водохранилище «Ширээгийн хөв» в аймаке Говь-Алтай было восстановлено и восстановлено.

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