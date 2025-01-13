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Монголия проведет оценку электронных систем, внедренных за последние 10 лет

CentralAsia (MNG) -  Состоялось внеочередное заседание министра цифрового развития, инноваций и коммуникаций. На совещании обсуждались план работы и дорожная карта на 2025 год, а также работа правительства, которую предстоит выполнить в ближайшие 100 дней, и были даны поручения соответствующим должностным лицам. В этом контексте министерство работает над завершением комплексного плана к 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правительство сосредоточится на сокращении численности госслужащих и улучшении качества информации, находящейся в распоряжении правительства, не требуя от граждан ее предоставления. Поэтому в то время, когда все министерства говорят о цифровом переходе, министерство работает над изучением результатов электронных систем, внедренных за последние 10 лет, проводит оценку качества и определяет будущие меры.

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