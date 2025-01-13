Особое внимание уделяется обеспечению прав людей с ограниченными возможностями

CentralAsia (MNG) - Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии уделяет особое внимание обеспечению прав людей с ограниченными возможностями в сфере связи и информационных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

9 января в Министерстве электронного развития, инноваций и коммуникаций состоялись слушания по реализации мероприятий Подсовета по правам лиц с ограниченными возможностями в секторе связи и информационных технологий на 2024 год.

На слушаниях обсуждалась проделанная работа по обеспечению прав людей с ограниченными возможностями и планы дальнейшей работы.

В Министерстве работают 2 специалиста с ограниченными возможностями, которые работают удаленно или в электронном виде, в то время как в Государственном органе по регулированию электронных услуг — 8, в Электронной академии Монголии — 2, в Информационно-коммуникационной сетевой компании — 52, в Монгольской почтовой компании — 40, в Национальной радиотелевизионной сетевой компании — 11 и в Монгольском телекоммуникационном акционерном обществе — 12.

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