В Монголии впервые провели внешний аудит в области защиты прав ребенка

CentralAsia (MNG) - Монголия провела первый внешний аудит защиты прав ребенка в рамках темы, утвержденной в 2024 году Постоянным комитетом Великого Государственного хурала (Парламента) по бюджету. Об этом сообщил теле-канал TM Television.

Это первый случай, когда в Азии проводится аудит по вопросам защиты прав детей. При оценке вопросов защиты прав ребенка были соблюдены семь критериев. По результатам проверки вынесено семь аудиторских заключений и 17 рекомендаций направлены в соответствующие организации. Об этом сообщила менеджер по аудиту, отдела эффективности и соответствия Национального аудиторского управления Монголии Батчимэг Бямбасурэн.

«Права детей базируются на четырех основных принципах. Один из них — защита детей. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, и общая оценка такова, что реализация политики защиты детей находится в процессе улучшения. Согласно исследованию, граждане не осведомлены о политике защиты детей и не применяют ее на практике. Другими словами, информации очень мало. Поэтому был сделан вывод о том, что политика защиты прав ребенка все еще находится на стадии нормализации. В целом государственная политика в области защиты прав детей реализуется, но она слаба с точки зрения защиты. Кроме того, необходимо обсудить четыре вопроса в системе мониторинга и подотчетности. Результаты работы службы наименее доступны и слабы, поэтому их необходимо улучшить. В ходе аудита выявлен значительный недостаток координации между организациями по защите детей. Поскольку проблема сама по себе многогранна, доступ к службам защиты детей ограничен из-за отсутствия координации. Фактически, работа службы защиты детей не доходит до тех, кто действительно в ней нуждается. Хотя финансирование увеличивается с каждым годом, больше средств тратится на защиту детей, профилактические меры и образование», — отметила Батчимэг Бямбасурэн, добавив, что министерствам и политическим организациям направлены предупреждения о недостаточной работе по защите прав детей.

В отчете о проверке говорится, что до 2016 года в Монголии не было единой национальной политики, планов и системы управления в области защиты прав детей. Это привело к нехватке профессиональных сотрудников для внедрения и разъяснения услуг по защите детей, а также к отсутствию эффективной работы по обеспечению прав детей.

В 1990 году Монголия присоединилась к Конвенции о правах ребенка, и с 2016 года была создана правовая среда с принятием Закона о правах ребенка, Закона о защите детей, Закона о семье, Закона о борьбе с насилием в семье, Закона о правонарушениях, включая уголовное право. Также были созданы телефоны доверия, совместные группы, Комитет по правовым вопросам в интересах детей и государственные инспекторы. Таким образом, в Монголии созданы условия для совершенствования политики и систем защиты детей.

Это позволит предотвращать, выявлять и сообщать о случаях насилия в отношении детей, направлять пострадавших в медицинские и психологические службы, расследовать преступления и нарушения, при необходимости передавать дела в суд, оказывать юридическую помощь, обеспечивать временную защиту, уход и социальные услуги, а также оказывать поддержку семьям.

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