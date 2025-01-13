Парламент Монголии поддержал обсуждение проекта добычи урана

справа: Учрал Ням-осор

CentralAsia (MNG) -

На заседании Постоянной комиссии по экономике парламента 10 января 2025 года окончательно обсужден законопроект о внесении изменений в Закон о Фонде национального благосостояния.

В ходе заседании был обсужден и одобрен проект инвестиционного соглашения по проекту добычи урана, который будет создан между правительством Монголии и французской компанией «Orano Mining S.A.S.».

Проект инвестиционного соглашения представил Учрал Ням-Осор, член Правительства Монголии, министр Монголии, управляющий делами правительства Монголии.

Данный проект по вводу в хозяйственный оборот урановых месторождений Зөөвч-Овоо и Дулаан-Уул является одним из 14 мегапроектов национального развития, реализация которых запланирована в рамках Программы действий Правительства на 2024-2028 годы.

Реализация соглашения увеличит иностранные инвестиции, мобилизует средства для национального и местных бюджетов, создаст рабочие места и внедрит новые технологии. Также подчеркивается, что, помимо его прямого влияния на общество и экономику, например, на международное сотрудничество, оно имеет прецедентные последствия для будущих инвестиционных соглашений в горнодобывающем секторе.

При голосовании по вопросу поддержки проекта инвестиционного соглашения 12 из 14 членов Великого Государственного Хурала, присутствовавших на заседании Постоянного комитета, проголосовали «за». Было решено представить свои мнения и выводы по данному вопросу Постоянному комитету по безопасности и внешней политике.

источник: MiddleAsianNews

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