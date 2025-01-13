Парламент Монголии поддержал обсуждение проекта добычи урана

CentralAsia (MNG) -
На заседании Постоянной комиссии по экономике парламента 10 января 2025 года окончательно обсужден законопроект о внесении изменений в Закон о Фонде национального благосостояния.
В ходе заседании был обсужден и одобрен проект инвестиционного соглашения по проекту добычи урана, который будет создан между правительством Монголии и французской компанией «Orano Mining S.A.S.».
Проект инвестиционного соглашения представил Учрал Ням-Осор, член Правительства Монголии, министр Монголии, управляющий делами правительства Монголии.
Данный проект по вводу в хозяйственный оборот урановых месторождений Зөөвч-Овоо и Дулаан-Уул является одним из 14 мегапроектов национального развития, реализация которых запланирована в рамках Программы действий Правительства на 2024-2028 годы.
Реализация соглашения увеличит иностранные инвестиции, мобилизует средства для национального и местных бюджетов, создаст рабочие места и внедрит новые технологии. Также подчеркивается, что, помимо его прямого влияния на общество и экономику, например, на международное сотрудничество, оно имеет прецедентные последствия для будущих инвестиционных соглашений в горнодобывающем секторе.
При голосовании по вопросу поддержки проекта инвестиционного соглашения 12 из 14 членов Великого Государственного Хурала, присутствовавших на заседании Постоянного комитета, проголосовали «за». Было решено представить свои мнения и выводы по данному вопросу Постоянному комитету по безопасности и внешней политике.
источник: MiddleAsianNews