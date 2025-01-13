Нефтяные цены подскочили на фоне «самых значительных» санкций США

Nick Oxford/Reuters

CentralAsia (CA) - Нефтяные цены достигли самого высокого уровня за последние несколько месяцев, продолжив расти на фоне новых американских санкций против российской нефти, передает Reuters.

В понедельник, 13 января, фьючерсы на эталонную марку Brent выросли на $1,35 до $81,11 за барр. Днем до этого был достигнут внутридневной максимум в $81,44, что стало самым высоким уровнем с конца августа.

Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на $1,40 до $77,97 за барр. после достижения максимума в $78,32, что стало наивысшим значением с начала октября.



США объявили о новых санкциях в отношении российского энергетического сектора 10 января. В санкционный список включили, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, которые торгуют нефтью из РФ.

Директор американского Национального экономического совета Далип Сингх назвал меры «самыми значительными», предположив, что рестрикции могут стоить России «миллиарды долларов в месяц».

Комментируя ситуацию, МИД России заявил, что ограничения вводятся «даже ценой риска дестабилизации мировых рынков», и пообещал ответ Москвы на санкции.