Украина показала первых военных из Северной Кореи, взятых в плен

CentralAsia (CA) - Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области взяли в плен двух северокорейских военных, участвующих в войне против Украины в составе войск России. Об этом 11 января сообщил в Telegram украинский президент Владимир Зеленский, опубликовав их фотографии. «Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ», - написал он.

Спикер СБУ Артём Дехтяренко рассказал, что пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках. У одного из них был найден российский военный билет, выданный на имя другого лица, уроженца Тувы. Второй документов при себе не имел.

Оба солдата были ранены, но выжили и доставлены в Киев. Сейчас их с помощью переводчика допрашивают украинские спецслужбы.

Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи в воскресенье, 12 января, подтвердила произошедший тремя днями ранее захват в плен Украиной двух северокорейских солдат в российской Курской области.

Южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на данные NIS также подтвердило, что один из солдат на допросе украинских следователей рассказал о своем прибытии в РФ в ноябре, где он прошел военную подготовку в российских войсках.

Захваченный в плен военный также признал, что северокорейские солдаты «понесли значительные потери», принимая участие в войне против Украины на стороне России. NIS также подтвердила озвученные накануне данные Службы безопасности Украины (СБУ), что изначально солдат Пхеньяна считал, что он отправлен в Россию на военные учения, и только по прибытии в РФ понял, что его отправили на боевое задание.

Кроме того, NIS заявила, что один из двоих северокорейских солдат до взятия в плен «не получал ни еды, ни воды в течение четырех-пяти дней». Служба Южной Кореи продолжает сотрудничать с СБУ для обмена информацией о северокорейских солдатах, принимающих участие в войне, отмечается в сообщении Yonhap.

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