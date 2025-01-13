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В Узбекистане Салим Абдувалиев, более известный как «Салимбай», вышел на свободу
Салим Абдувалиев
Салим Абдувалиев
Предыстория: Борьба с ОПГ в Узбекистане: Салим Абдувалиев, известный как «Салимбай» приговорён к 6 годам колонии

CentralAsia (UZ) -  12 января 2025 года Салима Абдувалиева, более известного как «Салимбай», освободили из-под заключения спустя год отбытого срока, сообщает Kun со ссылкой на собственный источник.

Салим Абдувалиев вышел на свободу по статье 75 (Освобождение от наказания по болезни или вследствие утраты трудоспособности). Статья предусматривает освобождение от отбывания наказания в случае, если заключенный страдает тяжелым заболеванием, препятствующим отбыванию наказания после вынесения приговора.

Стоит напомнить, что посадили «Салимбая» 19 марта 2024 года. Мирабадский районный суд признал его виновным по части 2 статьи 248 (Незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств) и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. При этом максимальный срок ему грозил в виде 10 лет тюрьмы.

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