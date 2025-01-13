Жертвами масштабных пожаров в Калифорнии стали 24 человека. Метеорологи предупредили об усилении ветров

CentralAsia (CA) - Количество жертв масштабных пожаров в Калифорнии стали 24 человека. Метеорологи предупредили об усилении ветров.

Как сообщает DW, восемь тел были обнаружены в районе Пасифик-Палисейдс и его окрестностях, 16 - в пригороде Пасадены и его окрестностях. В престижном районе Пасифик-Палисейдс пламя уже распространилось дальше за выходные и теперь угрожает художественному музею Getty Center.

С 13 по 15 января, по прогнозам синоптиков, в Калифорнии ожидается усиление ветров «Санта-Анна», которые ранее способствовали распространению пожаров. Скорость порывов ветра может достигать 110 километров в час. Пожарная служба предупредила, что ситуация остается критической. Между тем местные власти надеются, что у эвакуированных жителей пригородов Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс и Итон с 16 января появится возможность вернуться в свои дома.

Три пожара, бушующие с 7 января в пригородах Лос-Анджелеса, опустошили площадь в 40 000 акров, что больше города Сан-Франциско. По информации Калифорнийского ведомства по защите лесов и предотвращению пожаров, пламя уничтожило более 12 000 строений, около 150 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.