В Казахстане ожидаются снег с метелью и дожди

CentralAsia (KZ) - Погоду на большей части территории Казахстана будут определять атмосферные фронтальные разделы, что приведет к неустойчивому характеру погоды, ожидаются снег с метелью, на западе, юге страны — осадки (дождь, снег), гололед. Об этом 13 января сообщил Казгидромет.

На юго-востоке республики благодаря антициклону сохранится погода без осадков.

Температурный фон по республики будет колебаться, ночью на западе от 0-8 мороза до 10-25 мороза на севере и востоке страны, днем от 5 мороза-5 тепла до 2-10 мороза, на юге страны ночью 1-13 мороза, днем 0-12 тепла.

По Казахстану ожидается усиление ветра, туман.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения