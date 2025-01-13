Вооруженные силы Конго заявили, что отвоевали у повстанцев несколько городов, но бои продолжаются

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК) заявили, что некоторые из отвоеванных городов были захвачены повстанцами в течение нескольких месяцев, включая Нгунгу, ключевой город на территории Масиси, расположенный недалеко от столицы провинции Северное Киву, Гомы. Об этом пишет Al-Jazeera.

Города в провинции Южное Киву также были возвращены.

Также называются другие отвоеванные города: Лумбиши, Рузирантака, Каматале, Битагата и Кабинго.

Тем не менее, повстанцы добились успехов и в других районах на фоне интенсивных боев в раздираемом конфликтом регионе. Некоторые деревни Масиси по-прежнему находятся под контролем повстанцев, включая их центр, известный как Центр Масиси.

Восточный регион ДРК уже несколько десятилетий охвачен конфликтами: более 100 вооруженных группировок ведут борьбу за территорию в богатом полезными ископаемыми регионе, расположенном недалеко от границы с Руандой. С 2022 года повстанческая группировка M23 находится в состоянии конфликта с армией, в результате которого около двух миллионов человек стали вынужденными переселенцами. Киншаса и Организация Объединенных Наций обвиняют Руанду в поддержке M23 войсками и оружием, что Руанда отрицает.