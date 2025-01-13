Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что вторгнется в Пуэрто-Рико с бразильскими войсками, чтобы «освободить» ее от США

CentralAsia (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вторгнется в Пуэрто-Рико с бразильскими войсками и «освободит» эту страну от Соединенных Штатов. Такое заявление он сделал на закрытии Международного антифашистского фестиваля, сообщает El Universal.

«Как на севере у них есть программа колонизации, так и у нас есть программа освобождения. И наша программа была написана Симоном Боливаром. Свобода Пуэрто-Рико не за горами, мы добьемся ее с помощью бразильских войск», - сказал Мадуро.

Это заявление он сделал вскоре после своей третьей инаугурации, которую он сопровождал обещаниями мира и демократии. Мадуро занимает должность президента Венесуэлы с 2013 года.

Власти США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за информацию, которая приведет к его аресту, до $25 млн.