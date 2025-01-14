Монголия импортирует завод по производству боеприпасов малого калибра из Турции

CentralAsia (MNG) -

Монголия решила сначала импортировать из Турции завод по производству гражданских и военных боеприпасов. Оборонный сектор страны также работает над развитием производства беспилотников.

«Геополитическая ситуация в мире очень сложная и запутанная. Из-за войн по всему миру страны увеличивают свои расходы на оборону. В это время особое внимание следует уделить укреплению нашего оборонного сектора и обеспечению независимости и суверенитета нашей страны. В настоящее время инициируется программа «Патриотическая Монголия» для повышения национальной устойчивости. Патриотизм и ответственность должны воспитываться в каждом гражданине. Новое оборудование импортируется из Японии. Скоро в нашу страну из Турции будет импортирован завод по производству боеприпасов. Огнестрельное оружие и боеприпасы будут производиться внутри страны, без необходимости закупать их за рубежом по высокой стоимости иностранной валюты. Гражданские и военные боеприпасы будут производиться в Монголии. Персонал прошел обучение по работе с импортным оборудованием для производства боеприпасов», — сказал минстр обороны страны Бямбацогт Сандаг.

Стоит отметить, что Турция производит боеприпасы по стандартам НАТО.

Министерство обороны объявляет 2025 год «Годом патриотической Монголии — Великого возрождения». Кроме того, в 2025 году министерство обновит программу подготовки своих призывников и начнет курсы английского языка, компьютерной грамотности и вождения.

источник: MiddleAsianNews

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