Строительство метрополитена Улан-Батора начнется в сентябре

CentralAsia (MNG) -

Улан-Батор планирует реализовать 22 проекта в период с 2025 по 2028 год для устранения коренных причин острых проблем столицы.

В этом году будут проведены технико-экономические обоснования и отбор, а также начнутся строительные работы по таким проектам, как метрополитен Улан-Батора, трамвайная линия Улан-Батора, шоссе Туул и новая кольцевая дорога.

Процесс отбора проектов метрополитена Улан-Батора начнется в марте, а строительство — в сентябре. Тендер на проект трамвая Улан-Батора будет объявлен в июне.

Первую трамвайную линию планируется ввести в эксплуатацию к 2028 году. Ожидается, что с открытием шоссе Туул и кольцевой дороги объем дорожного движения в Улан-Баторе достигнет уровня 2008 и 2009 годов.

Метро Улан-Батора (Улаанбаатар метро) — это скоростная транзитная система на стадии планирования в Улан-Баторе, Монголия. Проект метро Улан-Батора был одобрен в 2012 году, и изначально планировалось, что строительство будет завершено к 2020 году, однако по состоянию на 2023 год оно все еще не открыто. Однако в декабре 2023 года было объявлено, что в июне 2024 года состоится церемония открытия, а строительство метро будет завершено в 2027 году, а метро будет введено в эксплуатацию в 2028 году.

источник: MiddleAsianNews

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