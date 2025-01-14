Вьетнамская партия и государство укрепляют связи с Монголией, — Лыонг Кыонг

CentralAsia (MNG) -

Президент Лыонг Кыонг заявил 13 января, что вьетнамская партия и государство неизменно дорожат традиционной дружбой с Монголией во всех областях и стремятся ее укреплять, отвечая интересам и чаяниям народов двух стран и внося вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.

Устроив прием в честь прибывшего с визитом председателя канцелярии президента Монголии Занданшатара Гомбожава в Ханое, вьетнамский лидер поздравил восточноазиатскую страну с ее достижениями за недавнее время, в частности, с улучшением условий жизни местного населения и повышением положения и престижа на международной арене, что способствовало конкретизации ее «Видения-2050» и «Новой политики восстановления».

Президент Кыонг выразил неизменную благодарность Вьетнама за поддержку Монголии в ходе национальной борьбы за независимость в прошлом, а также за усилия по развитию в настоящее время, отметив признание Монголией Вьетнама в качестве своего «третьего соседа» и основного партнера в Юго-Восточной Азии.

Он приветствовал подписание соглашения о сотрудничестве между двумя президентскими администрациями, назвав это важным шагом на пути к укреплению их тесного взаимодействия, а также всестороннего партнерства между двумя странами в будущем.

Обе стороны должны в полной мере реализовать подписанные документы, особенно те, которые касаются экономики, торговли, инвестиций, безопасности, обороны, образования и сотрудничества на местном уровне, сказал он, предложив им продолжить оказывать поддержку друг другу на международных форумах.

Президент воспользовался случаем, чтобы попросить монгольскую сторону продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамской общины, помогая им лучше интегрироваться в принимающую страну и продвигать их роль в налаживании дружеских связей между двумя странами. Учитывая прочные двусторонние связи, вьетнамская партия, государство и народ готовы делиться опытом с Монголией в областях, в которых Вьетнам может похвастаться сильными сторонами, а последняя имеет спрос.

Занданшатар Гомбожав, со своей стороны, поздравил Вьетнам с успехами, достигнутыми за последние четыре десятилетия Дой мой (обновления), и выразил надежду, что Вьетнам вскоре достигнет своей цели стать развитой страной с высоким уровнем дохода.

Он выразил надежду, что две страны, развивая свои 70-летние отношения, продолжат обмен делегациями на всех уровнях для улучшения политического доверия и укрепления сотрудничества во всех областях, таких как экономика, торговля, инвестиции, безопасность и оборона, которые соответствуют интересам их народов.

источник: MiddleAsianNews

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